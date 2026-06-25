Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦର ବଢିଛି ନା କମିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 25, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:49 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦର ବଢିଛି ନା କମିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହି
puri news1 hr ago
2
Ex MLA Bijay Shankar Wedding1 hr ago
3
June 25Th India WeatherJun 24
4
Top 10 News HeadlinesJun 24
5
Australian touristJun 24