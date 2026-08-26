Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 26, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:34 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DElED: ଏହି ଦିନଠୁ ଡିଏଲ୍ଇଡି ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ
2
3
4
5