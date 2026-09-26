Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 26, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 09:14 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:ଆଜି ୧୧୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
2
3
4
5