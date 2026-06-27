Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ତେଲଦର ଖସିଛି ନା ବଢିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ

ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର... ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 27, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:43 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ତେଲଦର ଖସିଛି ନା ବଢିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ପୁଣି ଇରାନ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ଧରଣର ହମ୍‌ଲା ସହ ଆଜିଠୁ ୩ ଦିନିଆ ସେସେଲ୍ସ
top 10 news today55 min ago
2
top 10 news todayJun 26
3
FIFA 2026Jun 26
4
SACHJun 26
5
FIFA 2026Jun 26