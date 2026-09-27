Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today:ଛୁଟି ଦିନରେ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ରେଟ୍ ....

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 27, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 08:07 AM IST
Petrol Diesel Price Today:ଛୁଟି ଦିନରେ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ରେଟ୍ ....

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କାଲି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ କବାଡ଼ି ଟିମ୍ ଜିତିଲା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5