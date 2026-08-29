Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ?

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 29, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:08 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nepal Flood:ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ୩୨୦ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ
2
3
4
5