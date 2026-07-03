Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଟର ପିଛା କେତେ ରହିଛି ଦର ?

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 03, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:32 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଟର ପିଛା କେତେ ରହିଛି ଦର ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ବାବା ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ସହ ପଢନ୍
top 10 news today38 min ago
2
Rain Alert1 hr ago
3
top 10 news todayJul 02
4
Odisha TextbooksJul 02
5
Odia NewsJul 02