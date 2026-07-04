Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର! ତେଲ ଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 04, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:03 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର! ତେଲ ଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ,୬ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍
top 10 news today49 min ago
2
Rain Alert1 hr ago
3
top 10 news todayJul 03
4
Odia NewsJul 03
5
Odia NewsJul 03