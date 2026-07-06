Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ତେଲ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଦର

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 06, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:49 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ତେଲ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଦର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ! ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
Rain Alert1 hr ago
2
top 10 news todayJul 05
3
Odia NewsJul 05
4
Odia NewsJul 05
5
Odia NewsJul 05