Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ଦାମ୍?

Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ଦାମ୍?

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 06, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:35 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ଦାମ୍?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହି
petrol diesel price today5 min ago
2
top 10 news today35 min ago
3
Odisha Weather Update1 hr ago
4
OllywoodJun 05
5
top 10 news todayJun 05