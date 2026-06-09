Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଟର ପିଛା କେତେ ଖସିଲା ?

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 09, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:41 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଟର ପିଛା କେତେ ଖସିଲା ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ହୋଟେଲ ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସି ଏବଂ AGSON ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଋଣ ସମାଧାନ ମାମଲାରେ ବଡ଼ 'ଗଡ଼ବଡ଼'
Loan Settlement7 min ago
2
petrol diesel price today25 min ago
3
top 10 news today43 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Ujjwala LPG CylindersJun 08