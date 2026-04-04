Petrol-LPG Issue: ଜରୁରୀ ସୂଚନା...ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

Petrol-LPG Issue: ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
Petrol-LPG Issue: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ଏଲପିଜିର ଆତଙ୍କ କ୍ରୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି। ବିବୃତ୍ତିରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନା ବାଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେି ନିରାଶ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ଦିନ, ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜିର ଆତଙ୍କ କ୍ରୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କ କ୍ରୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସରକାର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଏବଂ ପାଇପ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (ପିଏନଜି) ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ପରିବାର, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ପାଇଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଲପିଜି ରିଫିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ରିଫାଇନାରୀ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାହିଦା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ
ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ୩ ହଜାର ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଲପିଜି ବିତରକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭ଜଣ ଡିଲରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏଲପିଜିର କୌଣସି ଅଭାବ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାୟ ୫୧ ଲକ୍ଷ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ମୋଟ ଚାହିଦାର ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
