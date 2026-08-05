/No Insurance No Fuel: ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଗାଡ଼ିର ବୀମା, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବ ଇ-ଚାଲାଣ

No Insurance No Fuel: ଦେଶରେ ବୀମା (ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ) ବିନା ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈଧ ବୀମା ନଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ANPR (Automatic Number Plate Recognition) କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ବୀମା ବିନା ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଇ-ଚାଲାଣ ପଠାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କରୋଲ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦେଶରେ ବୀମା ବିନା ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଦେଶରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାୟ ୩୦.୪ କୋଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ୧୬.୫ କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୫୬ ପ୍ରତିଶତ ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ବୀମା ନାହିଁ। ଏହାମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ IRDAI ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ିର ବୀମା ତଥ୍ୟକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଯଦି ଗାଡ଼ିର ବୀମା ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମେସିନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହା ସହିତ, ପୋଲିସ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ବିଭାଗକୁ 'ବାହନ ପୋର୍ଟାଲ' ଏବଂ 'Insurance Information Bureau' ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଲାଗିଥିବା ANPR କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ବୀମା ବିନା ଯାନ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଇ-ଚାଲାଣ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ।
ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା ୧୪୬ ଅନୁଯାୟୀ, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ପ୍ରଥମ ଥର ଧରାପଡ଼ିଲେ ୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ, ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ସହ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।