Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /No Insurance No Fuel: ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଗାଡ଼ିର ବୀମା, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବ ଇ-ଚାଲାଣ

No Insurance No Fuel: ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଗାଡ଼ିର ବୀମା, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବ ଇ-ଚାଲାଣ

ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା ୧୪୬ ଅନୁଯାୟୀ, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ପ୍ରଥମ ଥର ଧରାପଡ଼ିଲେ ୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ, ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ସହ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 05, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:36 AM IST
No Insurance No Fuel: ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଗାଡ଼ିର ବୀମା, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବ ଇ-ଚାଲାଣ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହେବ ମହାମନ୍ଥନ
2
3
4
5