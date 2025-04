PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ନେଇ ବଦଳିଲା ନିୟମ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଲାଭ

PF Account Transfer New Rules: କୋଟି କୋଟି ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଅବସର ପାଣ୍ଠି ସଂସ୍ଥା EPFO ​​ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଛି। ଏବେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ସରକାରୀ ବୟାନରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (PF) ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସ ଅଫିସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରୁ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଶେଷରେ ରାଶି ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ପାଇଁ EPFO ​​ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଫର୍ମ-୧୩ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଚଳନ କରି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କ୍ଲେମର ଅନୁମୋଦନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛି।

