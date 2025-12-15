EPFO New Update: ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ PFକୁ UPI ସହିତ କରାଯିବ ଲିଙ୍କ୍, ATM ରୁ ଉଠାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା

PF ATM Withdrawal: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (ପିଏଫ୍) ସହ ଜଡିତ ଏକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ।
EPFO New Update: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (ପିଏଫ୍) ସହ ଜଡିତ ଏକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେବ।
ଆଜିକାଲି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡାଭିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ର ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ରାଶି ଉଠାଇ ପାରିବେ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ନିରନ୍ତରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସାତ ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ନିରନ୍ତରତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତଥାପି ପେନସନ୍ ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ଚାକିରି ଆବଶ୍ୟକ। ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେନସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଚାକିରି ନପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ।
ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଧାର ଏବଂ ୟୁଏନ୍ଆଇ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଯୋଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ସିଧାସଳଖ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁପିଆଇ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଏବଂ ପେପର ଲେସ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଏହି ପିଏଫ୍-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଡିଜିଟାଲ୍ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇପାରିବେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।