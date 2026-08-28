Bilaspur Airport: ଅବତରଣ ସମୟରେ ଫାଟିଲା ବିମାନ ଟାୟାର

Flight tyre burst: ଛତିଶଗଡର ବିଳାସପୁରରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବିମାନ ବିଳାସପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟାୟାର ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୪୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ସମୟ ପ୍ରାୟ ସକାଳ ୧୧ଟା ସମୟରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା । ଘଟଣା ସମୟରେ ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ବିମାନରେ ମୋଟ ୩୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଟାୟାର ପଙ୍କଚର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇ ରନୱେରୁ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ୍ ଅଘଟଣ ପରେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ବିଳାସପୁରରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରିଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗତ ବୁଧବାର, ଚିକାଗୋରୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନର ଦୁଇଟି ଟାୟାର ଫାଟିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ବିମାନକୁ ହଠାତ୍ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (FAA) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଚିକାଗୋ ଓ'ହେର୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ଉତ୍ତର କାରୋଲିନାର ଚାର୍ଲୋଟ୍ ଅଭିମୁଖେ ଉଡାଣ ଭରୁଥିଲା।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଚିକାଗୋ ଓ'ହେର୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ୩୨୮୦ ଟ୍ୟାକ୍ସିୱେରେ ଟାୟାର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ସିଡ଼ି ପଟେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଟର୍ମିନାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ।
Also Read- ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ପାଟନା ତହସିଲ JRA