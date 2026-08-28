Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bilaspur Airport: ଅବତରଣ ସମୟରେ ଫାଟିଲା ବିମାନ ଟାୟାର

Bilaspur Airport: ଛତିଶଗଡର ବିଳାସପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଳ୍ପରେ ଏକ ବଡ ଅଘଟଣ ଟଳିଯାଇଛି । ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷାପାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 28, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:54 PM IST
Bilaspur Airport: ଅବତରଣ ସମୟରେ ଫାଟିଲା ବିମାନ ଟାୟାର
Image Credit: ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଟାୟାର ପଙ୍କଚର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନୟାଗଡ଼ ଚିନି କଳ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୃତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
2
3
4
5