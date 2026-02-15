PM kisan Samman Nidhi: ସରିଲା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ! ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ କିସାନ ରାଶି

Trending Photos
PM kisan Samman Nidhi:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM Kisan Samman Nidhi) ଅନ୍ୟତମ। ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ଷକୁ ତିନିଥର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା 2,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭରଣା କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧ଟି କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ 22ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ। ଶେଷ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର, 2025 ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଏବେ ନିକଟତର।
ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହୋଲି ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୨ତମ କିସ୍ତି ୨୪ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜାରି କରାଯିବ। ପୂର୍ବ କିସ୍ତିର ଧାରା ଏବଂ ପର୍ବର ସମୟକୁ ବିଚାର କରି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଲିର ଆନନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ୨୦୧୯ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବଜେଟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (DBT) ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି।
କେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ?
ଏହି କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର, ଅନେକ ଚାଷୀ ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ବୋନସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକାର ଯାହାର ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ୨୧ତମ କିସ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କିସ୍ତିର ଏକ ରାଶି ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଯଥାରୀତି ୨ ହାଜର ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ
ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇ-କେୱାଇସି ବିନା ପାଣ୍ଠି ରିଲିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୂତନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।