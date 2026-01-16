PM Kisan 22nd Installment: ଏହିଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ PM Kisanର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା!ଜାରି ହେଲା...

PM Kisan 22nd Installment Update-: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କରଦାତାଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ଚଳିତ ଥର ବଜେଟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ, ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଖୁବଶିଘ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି। ...
ପିଏମ୍ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍-: ପିଏମ କିଷାନ୍ କିସ୍ତିର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାର ୨୧ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ତାମିଲନାଡର କୋଏମ୍ବାଟୁରୁ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛଡାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଚାଷୀମାନେ ୨୨ ତମ କିସ୍ତିକୁ ମିଳିବା ନେଇ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା କଣ-: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ପ୍ରତି ଚାରିମାସରେ ଥରେ , ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପଠାଇ ଥାଆନ୍ତି।
ଚାଷୀମାନେ ୨୦୨୬ ବଜେଟ୍ ରେ ବଡ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି-: ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏଥର ବଡ଼ ଧରଣର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ୨୦୨୬,ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ବଜେଟ୍ ରେ ବଡ଼ କିଛି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଛି।
୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ-: ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନାରେ ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ପୂର୍ବ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦେଖିଲେ , ୨୦୨୬, ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ-: ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ e-KYC ସହ ଆଇଡି (ID) ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନପାରେ। କାହିଁକିନା ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଚାଷୀ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି, ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଫସଲର ତଥ୍ୟ ପଶୁ ପାଳନ ଏବଂ ଆୟ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଥାଏ। ତେବେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆଇଡି ହେବା ଦ୍ବାରା ନକଲି ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଯେଉଁଚାଷୀଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନଥିବ ସେମାନୁ,କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତ୍ରୃଟି ରହିଲେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନାମ ଭୁଲ୍, IFSC କୋର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ KYC ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭରି ନଥିବେ, କିମ୍ବା ଜମି ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଭୁଲଭାଲ୍ ରହିବ। ତେବେ, ସେହି ଚାଷୀଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେବ।
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ-:ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିସାନ ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ,ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ pmkisan.gov.inକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଭକାରୀ ତାଲିକାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରି ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ। ଯ-ଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି,ତେବେ ଆପଣ କିସ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।