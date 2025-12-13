Advertisement
PM Kisan Yojana 2025: ଏଣିକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬ ହଜାର ନୁହେଁ, ମିଳିବ ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା!

PM Kisan Yojana 2025: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।  ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ୍ ହେବ। କେତେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କେବେ ଏ-ହି ବଦ୍ଧିତ ରାଶି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:35 PM IST

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବାର୍ଷିକ ରାଶି ୬ ହଜାରରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି! ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪,ରେ ଏକ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାର୍ଷିକ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଡିସେମ୍ବର ୧୨, ୨୦୨୫ରେ ସାଂସଦ ସମିରୂଲ ଇସଲାମ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନାଥ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ରାଶିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।

କିଷାନ ପରିଚୟପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି ନାହିଁ?

ସାଂସଦ ସମିରୂଲ ଇସଲାମ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଷାନ ପରିଚୟପତ୍ର ପଞ୍ଜିକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି? ଉତ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନାଥ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଷାନ ଆଇଡି କେବଳ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ସେଠାରେ ଚାଷୀମାନେ କିଷାନ ଆଇଡି ବିନା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଆଇଡି ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିବା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା କ’ଣ  ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ୍ ହୁଅନ୍ତି?

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬୦୦୦ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ୨୦୦୦ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ତଥାପି,ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ଜମି ମାଲିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ ବର୍ଗକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର ଠାରୁ ୨୧ ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୪.୦୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। 

ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା କିପରି ଦେଖିବେ?
ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ PM କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍, pmkisan.gov.in କୁ ଯାଇ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍‌ର କୃଷକ କର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପ୍ରବେଶ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ।

