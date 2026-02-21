PM Kisan: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନର ୨୨ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ? eKYC ସୂଚନା ପଢ଼ନ୍ତୁ

PM Kisan 22nd Installment: ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ୨୨ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଜମା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
PM Kisan 22nd Installment: ପ୍ରାୟ ୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ୨୨ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ୨୨ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ? ତଥାପି, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନର ୨୨ତମ କିସ୍ତିର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM-KISAN) ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ଚାଷ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।
ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM-KISAN) ଯୋଜନା ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କାର ତିନୋଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ବାର୍ଷିକ ୬ ହଜାର ପ୍ରଦାନ କରେ। PM କିଷାନର ୨୧ ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
PM-KISAN ଅଧୀନରେ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପରିଚୟପତ୍ର କେବଳ ସେହି ୧୪ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଠାରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ, ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ସେଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷୀ ପରିଚୟପତ୍ର ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି?
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିଷାନ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ eKYC କ’ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ-ପଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ eKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। OTP-ଆଧାରିତ eKYC PM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍-ଆଧାରିତ eKYC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ 'କୃଷକ କର୍ଣ୍ଣର' ଅନ୍ତର୍ଗତ, 'ଲାଭକାରୀ ସ୍ଥିତି' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। 'ସ୍ଥିତି ପାଆନ୍ତୁ' ଟ୍ୟାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
କେଉଁ ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ?
ସରକାର କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ (ଅଯୋଗ୍ୟ) ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା PM-KISAN ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବାଦ ଦେବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଆସିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଫେବୃଆରୀ ୧, ୨୦୧୯ ପରେ ଜମି ମାଲିକାନା ହାସଲ କରିଥିବା ଚାଷୀ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି (ଯଥା, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ, ଜଣେ ନାବାଳକ, ଇତ୍ୟାଦି), ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ PM-KISAN ୱେବସାଇଟ୍ / ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା କିଷାନ ଇ-ମିତ୍ର ଚାଟବଟ୍ ରେ Know Your Status (KYS) ବିକଳ୍ପକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
