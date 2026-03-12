PM-KISAN Yojana 22nd Installment: କାଲି ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିସାନର ୨ ହଜାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା...

Trending Photos
PM-KISAN Yojana 22nd Installment: କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମର ରାଜଧାନୀ ଗୌହାଟିରୁ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୨ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୯୨.୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୨ତମ କିସ୍ତିରେ ମୋଟ ୧୮,୬୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ।
୨୨ତମ କିସ୍ତିରୁ କେଉଁ ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇବେ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୨ତମ କିସ୍ତି କେବଳ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯାହାଙ୍କ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଇ-କେୱାଇସି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଜମି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ, ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ pmkisan.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।
पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय सरकारी योजना है।
इस योजना के तहत हर साल किसानों को ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। #PMKisan #KisanSammanNidhi@narendramodi @ChouhanShivraj @AgriGoI @pmkisanofficial @MIB_India pic.twitter.com/j4q75MmJR5
— Doordarshan Kisan - दूरदर्शन किसान (@DDKisanChannel) March 11, 2026
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ୍, pmkisan.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
-"Farmer Corner" କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ "Beneficiary Status" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
-ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
-ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ।
-ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଆପଣ "Get Report" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ୩୪.୪୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ତାରିଖରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର… pic.twitter.com/A9eo6v7YpW
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) March 12, 2026
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି?
ପୂର୍ବ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ୨୧ଟି କିସ୍ତିରେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ₹୪.୯ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଅଛି, ତେବେ ୨୨ତମ କିସ୍ତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ₹୨ ହଜାର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ, ଯାହା ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କ'ଣ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ₹୬୦୦୦ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ପ୍ରତି ଚାରି ମାସରେ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ₹୨,୦୦୦।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM-KISAN) ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ₹୬,୦୦୦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ।