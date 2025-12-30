Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3058924
Zee OdishaOdisha TrendingPM Modi Addresses Economists of Niti Ayog: ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ

PM Modi Addresses Economists of Niti Ayog: ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ

ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା'। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୪୭ ମସିହା ଦିଗରେ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୂଳ ଆଧାରସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:53 PM IST

Trending Photos

PM Modi Addresses Economists of Niti Ayog: ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି   ନୀତି ଆୟୋଗର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳଙ୍କ  ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା 'ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଏବଂ ଗଠନାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା'।

ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୪୭ ମସିହା ଦିଗରେ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୂଳ ଆଧାରସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିକଶିତ ଭାରତକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସରକାରୀ ନୀତିର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଜନ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷା, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗତିଶୀଳତାର ବିକଶିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ । ଏହା ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକାଂକ୍ଷୀ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ-ମୋଡ୍ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶନ-ମୋଡ୍ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ନୀତିନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ୨୦୪୭ ବଜେଟ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଅତୁଟ ଭାବେ ଜଡିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ରଣନୈତିକ ମତାମତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି, ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଠନାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଏହି ଦଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରସ୍-ସେକ୍ଟରାଲ୍ ଉତ୍ପାଦକତାର ଏକ ସକ୍ଷମକାରୀ ଭାବରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି (ଡିପିଆଇ) ର ନିରନ୍ତର ବିସ୍ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା କ୍ରସ୍ ସେକ୍ଟରାଲ୍ ସଂସ୍କାରର ଅଭୂତପୂର୍ବ ବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ସଂସ୍ଥାଗତୀକରଣ, ଭାରତର ଆଧାରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ନିଜ ପଥକୁ ଅବିରତ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।

ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ  ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶୋକ କେ. ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ,ଏନ. ଆର. ଭାନୁମୂର୍ତ୍ତି, ଅମିତା ବାତ୍ରା,  ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ସିହ୍ନା,  ଅମିତ ଚନ୍ଦ୍ର, ରଜନୀ ସିହ୍ନା, ଦୀନେଶ କାନାବର, ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ମଦନ ସବନାଭିସ୍‌, ଅସୀମା ଗୋୟଲ, ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ଜୋଶୀ, ଉମାକାନ୍ତ ଦାଶ, ପିନାକୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ସେନ୍‌ ଗୁପ୍ତା,  ସମୀରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ,  ଅଭିମାନ ଦାସ, ରାହୁଲ ବାଜୋରିଆ,  ମୋନିକା ହାଲାନ ଏବଂ  ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାନ୍ୟାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

vigilance raid
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦବେଗ: କେମିତି ରହିବେ ଅଫିସର ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ
top 10 news today
୧୦ ବରିଷ୍ଠ IPSଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଲେ ସରକାର, ବାଂଲାଦେଶ ଯିବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
PM Modi
PM Modi Addresses Economists of Niti Ayog: ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Bypass in Rairakhol
Letter to Gadkari ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହରରେ ବାଇପାସ ପାଇଁ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିଠି
Yati Narsinghanand Saraswati
ମନ୍ଦିର ମହନ୍ତ ନରସିଂହାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୟାନ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ...