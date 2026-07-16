Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Nand Kishore Goenka: ନନ୍ଦକିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ସରିଲା ଶେଷ କୃତ୍ୟ,ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ସଭିଏଁ; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି...

Nand Kishore Goenka: ନନ୍ଦକିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ସରିଲା ଶେଷ କୃତ୍ୟ,ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ସଭିଏଁ; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି...

Nand Kishore Goenka: ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଗୋ ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ସେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ହିସାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 16, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:41 AM IST
Nand Kishore Goenka: ନନ୍ଦକିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ସରିଲା ଶେଷ କୃତ୍ୟ,ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ସଭିଏଁ; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 newsJul 15
2
hubaneswar AccidentJul 15
3
Bageshwar DhamJul 15
4
Bhubaneswar to Puri BusJul 15
5
Vedanta Project ArogyamJul 15