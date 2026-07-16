/Nand Kishore Goenka: ନନ୍ଦକିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ସରିଲା ଶେଷ କୃତ୍ୟ,ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ସଭିଏଁ; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି...

Nand Kishore Goenka: ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଗୋ ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ସେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ହିସାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ବିଶେଷକରି, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ହରିୟାଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନେକ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ, ହରିୟାଣା କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣବୀର ଗଙ୍ଗୱା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଷ ବରାଲା, ହାଂସି ବିଧାୟକ ବିନୋଦ ଭୟନା, ପୂର୍ବତନ ହରିୟାଣା ମନ୍ତ୍ରୀ କମଲ ଗୁପ୍ତା, ଆଦମପୁର ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ନୌହର ବିଧାୟକ ଅମିତ ଚାଚନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ସ୍କୃତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିବ।
ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ, ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିସାରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇଲେ।
ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଭେଟିଥିଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ସର୍ବଦା ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି..."ଆରଏସଏସ ଏହାର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ସରସଂଘଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ଏବଂ ସରକାର୍ଯ୍ୟବାହ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସାବଲେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି।
ଆରଏସଏସ ଲେଖିଛି, "ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଗୋ ସେବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ।ଏହା ସେହି ସଂଗଠନର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯାହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ଗାଈ ପ୍ରତି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ, ସଂଘ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ମୂଳ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ।
ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହିସାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି, ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକକୁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ଏକ୍ସରେ ଟ୍ବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲା ଯେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକ ୧୩ ଜୁଲାଇ ଦିନ ୧୨ ଟା ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିଲା।