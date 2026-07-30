/PM Modi: ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପରେ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ଏହି ଭିଡିଓ, କହିଦେଲେ ଏମିତି କିଛି

PM Modi: ନିଟ୍ ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କେତେକ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ଏନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ସଂସଦରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଆଉ ଏକ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଭିଡିଓ କରି ସଂଶୋଧନ ନିୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇଛି,ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି।
Parliament passes a Bill that makes our examination system more robust! pic.twitter.com/OEvLKXoUaf
— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍। ଏବଂ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ବିଲ୍ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା (ଅନ୍ୟାୟ ନିବାରଣ) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସଂସଦରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପେପର୍ ଲିକ୍ ସମେତ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତାର ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏହି ବିଲ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି।