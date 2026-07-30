Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /PM Modi: ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପରେ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ଏହି ଭିଡିଓ, କହିଦେଲେ ଏମିତି କିଛି

PM Modi: ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପରେ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ଏହି ଭିଡିଓ, କହିଦେଲେ ଏମିତି କିଛି

PM Modi: ନିଟ୍ ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କେତେକ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ଏନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 30, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:30 PM IST
PM Modi: ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପରେ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ଏହି ଭିଡିଓ, କହିଦେଲେ ଏମିତି କିଛି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ,ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ
top 10 news today1 hr ago
2
Dhabaleswar Pitha2 hrs ago
3
Odisha news3 hrs ago
4
Commonwealth Games 20261:59 PM IST
5
Odisha Flood1:35 PM IST