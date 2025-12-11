PM Modi Foreign Visit: ୧୫ ରୁ ୧୮ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ୩ ଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ

PM Modi Foreign Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଜୋର୍ଡାନ, ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ଓମାନକୁ ତିନୋଟି ଗସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଥିଓପିଆକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
PM Modi Foreign Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ତିନୋଟି ଦେଶ ଜୋର୍ଡାନ, ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ଓମାନ ଗସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋର୍ଡାନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ହାସେମାଇଟ୍ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୋର୍ଡାନର ରାଜା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ ଅଲ୍ ହୁସେନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସେ ଭାରତ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ।
ଏହି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ୭୫ ତମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ପାଳନ କରିବ। ଏହା ଭାରତ-ଜର୍ଡାନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା, ପାରସ୍ପରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହଯୋଗର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଥିଓପିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ନିଜ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଇଥିଓପିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୬-୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥିଓପିଆକୁ ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଇଥିଓପିଆକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ। ସେ ଭାରତ-ଇଥିଓପିଆ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଆବି ଅହମଦ ଅଲିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ରେ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଏହି ଗସ୍ତ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସମାନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ।
ଓମାନ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ଓମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ସୁଲତାନ ହାଇଥାମ ବିନ୍ ତାରିକଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୭-୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓମାନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଓମାନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁତା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଲୋକ-ଜନ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଅଂଶୀଦାର।
ଏହି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ୭୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଓମାନର ସୁଲତାନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପରେ ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କୃଷି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହେବ।