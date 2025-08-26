PM Modi: ଗୁଜରାଟରେ Suzuki e-Vitara କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ, ୧୦୦ ଦେଶକୁ ହେବ ରପ୍ତାନି

Maruti Suzuki's e-Vitara: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ହଂସଲପୁରରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ଇ-ଭିଟାରାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାରୁତି ଇ-ଭିଟାରାର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇ-ଭିଟାରା ଜାପାନ ସମେତ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ।
Maruti Suzuki's e-Vitara: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ହଂସଲପୁରରେ ଥିବା ସୁଜୁକି ମୋଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (BEV) 'e-VITARA'କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ବିକଶିତ ବଜାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ଭାରତ ସୁଜୁକି ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନର ଏକ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଜୁକି ମୋଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ସବୁଜ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଏବଂ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ'ର ଏକ ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ କମ୍ପାନୀ ସୁଜୁକି ମୋଟର ଗୁଜରାଟ (SMG) ଇ-ଭିଟାରା ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ପିପାଭାଭ ବନ୍ଦରରୁ ଇ-ଭିଟାରା ୟୁରୋପକୁ ପଠାଯିବ। ୟୁରୋପରେ ଏହାକୁ ବ୍ରିଟେନ, ଜର୍ମାନୀ, ନରୱେ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଡେନମାର୍କ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ, ହଙ୍ଗେରୀ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଟାଲୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ବେଲଜିୟମ ଭଳି ଦେଶକୁ ପଠାଯିବ। ସୁଜୁକି କହିଛି ଯେ ଗୁଜରାଟରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଏଥିରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡି଼ ନିର୍ମାଣ କରିବ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି ଭାରତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭାରତର ବ୍ୟାଟେରୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ଥିବା TDS ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଟୋଶିବା, ଡେନସୋ ଏବଂ ସୁଜୁକିର ଏହି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ମୂଲ୍ୟର ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭାରତରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଯାହା ଦେଶକୁ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ।