ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ସଂସଦରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହାକୁ 'ଐତିହାସିକ' ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ଭାରତ 'ସଂସ୍କାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍'ରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ବଜେଟ୍ ଦେଶର ବିକାଶକୁ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଓ ବେଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ମିଳିବ ଡେଣା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବଜେଟ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ (MSME) ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଏହା ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସୁଯୋଗର ଏକ 'ମହାପଥ' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ୧୪୦ କୋଟି ଜନତା କେବଳ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏହି ବଜେଟ୍ ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଦେଶର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶଛୁଆଁ ସଫଳତା ପାଇବାର ସବୁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ସନ୍ତୁଳିତ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବଜେଟ୍
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ (Capital Expenditure) ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ 'ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ ଶାସନ' (Trust-based governance) ର ପ୍ରତିଛବି।
ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନୂଆ ଗତି
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ 'ସବୁ ଚୁକ୍ତିର ଜନନୀ' ବୋଲି କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଯେପରି ଭାରତର ଯୁବବର୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଅଭିଯାନକୁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।