Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3018038
Zee OdishaOdisha Trending

Ayodhya Ram Mandir: ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧର୍ମଧ୍ବଜା ସ୍ଥାପନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, କହିଲେ-ଶତାବ୍ଦୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ଶେଷ...

Ayodhya Ram Mandir: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଧ୍ବଜା ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 25, 2025, 05:33 PM IST

Trending Photos

Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan Ceremony
Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan Ceremony

Ayodhya Ram Mandir: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଧ୍ବଜା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ।  ଧର୍ମଧ୍ବଜା ସ୍ଥାପନା ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ରାଓ ଭାଗବତ ଏବଂ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରାମମୟ।

ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଶତାବ୍ଦୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି, ଶତାବ୍ଦୀର କ୍ଷତ ଆଜି ଶୁଖିଯାଉଛି। ଶତାବ୍ଦୀର ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି। ଆଜି ସେହି ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତିମ ଯଜ୍ଞ, ଯାହାର ଅଗ୍ନି ୫୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳିଥିଲା। ଏପରି ଏକ ଯଜ୍ଞ ଯାହା କେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡରି ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ନଥିଲା।"

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଯୋଧ୍ୟା ସହର ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାରେ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅତୁଳନୀୟ ସନ୍ତୋଷ, ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅପାର, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି।"

ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଧର୍ମଧ୍ବଜା ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟିର ଗାଥା; ଏହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଏହି ଧର୍ମଧ୍ବଜା ହେଉଛି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସମାଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ। ଏହି ଧର୍ମଧ୍ବଜା କେବଳ ଏକ ପତାକା ନୁହେଁ; ଏହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପୁନର୍ଜାଗରଣର ପତାକା। ଏହାର କେଶର ରଙ୍ଗ, ଏଥିରେ ଲିଖିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଖ୍ୟାତି, ଏଥିରେ ଲିଖିତ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲିଖିତ କୋବିଦାର ଗଛ ରାମରାଜ୍ୟର ମହିମାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।"

fallback

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବୁ, ଆମକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି, ଅଯୋଧ୍ୟା ସହର ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାରେ ଆଉ ଏକ ମୋଡ଼ ଦେଖୁଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ  ସମାରୋହର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ, ମୁଁ ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦାନ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଧ୍ୱଜ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ସତ୍ୟ ଶେଷରେ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ।”

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ayodhya Ram mandir
ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧର୍ମଧ୍ବଜା ସ୍ଥାପନା କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, କହିଲେ-ଶତାବ୍ଦୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ଶେଷ...
Mamata Banerjee
ବିଜେପି ଯଦି ମୋତେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଛୁଇଁବ, ମୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ହଲାଇ ଦେବି: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
Ind vs SA
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦେଲା 'ପାହଡ଼' ପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରାଜୟ ମୁହାଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ!
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Srimandira news
Srimandira: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିରେ ଠିପିଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ