କଂଗ୍ରେସଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଠି ଲୁଟମାର ସେଇଠି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଲୋକେ ଲୁଟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଦେଶର ଲୋକେ ଏହି ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯୁବ ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ‘କଂଗ୍ରେସ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଟିବାର ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା। ୨୦୧୪ ପରେ ଦେଶକୁ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଲୁଟ ତନ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଛି ବିଜେପି। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଡବଲ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ୟବସାୟୀ ଯଦି ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆୟକର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ରୋଜଗାର ଉପରେ ବି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ।
ଜିଏସ୍ଟି ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଲାଗୁ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ଟି ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବର ଉପହାର ଦେଇଛି। ରୋଷଇଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଦର କମିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ୧ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ୨୦ରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ୨୦୧୭ରେ ପ୍ରଥମଥର ଆମେ ଜିଏସ୍ଟି ଆସିବା ପରେ ଏବୋଝ କମାଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଜିଏସ୍ଟିରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି। ଏବେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ପରିବାରକୁ ୫ରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି। ଗୃହିଣୀ, କୃଷକ ଓ ଆଦିବାସୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୁବିଧା ଓ ଲାଭ ନପହଞ୍ଚୁ ସେଥିଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଆମେ ଜିଏସ୍ଟିର ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫାଇଦା ହିମାଚଳ ସରକାରଙ୍କ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ’।
ସେ ସିମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟର ଦାମ ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସ ପରେ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିମାଚଳ ସରକାର ନୂତନ କର ବସାଇ ଏହି ଦାମକୁ ହ୍ରାସ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଆଗରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଳ୍ ଦର କମ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନୂଆ ଟିକସ ଲଗାଇଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଫାଇଦା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା। ଏଣୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦୀ।