ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମାଟେଡ ଦ୍‍ୱାରା ୪ ଜି ମୋବାଇଲ୍‍ ସେବାକୁ ଉଦ୍‍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଏହା ଦେଶର ଦୂର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଥି ଲାଗି ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ସେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍‍ଘାନ କରିଥିଲେ।  ଆଠ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ  ଏଥିରେ ଭିଡିଓ କନ୍‍ଫରେନ୍ସିଂରେ  ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମକରି ମୋବାଇଲ୍‍ ନେଟଓ୍ୱର୍କ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ସ୍ୱଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ୯୭ହଜାର ୫୦୦ ଟି ମୋବାଇଲ୍‍ ଟାଓ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୩୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସେ ରେଳବାଇ, ଶିକ୍ଷା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୬୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍‍ଘାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେ ୧୧ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ରୋଡଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମଲିପାଲି  ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ।  ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୮ଟି ଆଇଆଇଟିର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ସର୍ଲା ଭିତରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଏସ୍‍ଡିଏମ୍‍ ପାର୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଣ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଉଦ୍‍ଘାଟନ କରିବା ସହ ୧୪୦ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ୍ୱାଇଫାଇ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦଘାଟନ ହୋଇଥିଲା।  

କୋରାପୁଟ-ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ରେଳଲାଇନ ଓ ମାନାବାର-କୋରାପୁଟ-ଗୋରାପୁର ରେଳଲାଇନର ଦୋହରିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିରେ ୧୭୦୦ େକାଟି ଟଙ୍କାରର ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମିଲ ରହିଛି।  ଭୀମସାର ଓ ଏମ୍‍କେସିଜି ମେଡିକାଲ୍‍ କଲେଜର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍‍ଘାଟିତ ହୋଇଛି।   ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରେ ଉତ୍କଟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୁଜରାଟର ସୁରତ ଯାଏ ଏକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ୫୦ ହଜାର ପରିବାରକୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।  

