/କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର : ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗଳୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା’ (PMFBY)ର ନୂଆ ସଂସ୍କରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିପଦରୁ କୃଷକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଅତିବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର କୃଷକ ଫସଲ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଅନେକ କୃଷକ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କାରଣରୁ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କୃଷକମାନେ ବୀମା ରାଶି ଆକାରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ।
ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମର ଭାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୀମା ପ୍ରିମିୟମର ବଡ଼ ଅଂଶ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ବହନ କରିବେ। ଫଳରେ କୃଷକମାନେ ଅତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ଫସଲକୁ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଆଣିପାରିବେ।
I will be attending programmes in West Bengal over the next two days, the 20th and 21st. Tomorrow, 20th June, is special because we are marking Paschimbanga Divas. The programme for the same will be held in Tarakeswar in Hooghly district. The location is iconic due to its…
— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2026
ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬-୨୭ ମସିହାରେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଏହି ଯୋଜନାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୪ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କୃଷି ଜମିକୁ ବୀମା କଭର ଅଧୀନକୁ ଆଣାଯିବ। ଏହି ମହତ୍ୱାକାଙ୍କ୍ଷୀ ଯୋଜନାର ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୨୮,୧୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି।
ଏହା ସହିତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ‘ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟାକ୍’ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଓ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ସହ କୃଷକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।