Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର : ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା

କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର : ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା

ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଅନେକ କୃଷକ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କାରଣରୁ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କୃଷକମାନେ ବୀମା ରାଶି ଆକାରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 21, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:32 AM IST
କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର : ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର : ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana42 min ago
2
Donald Trump1 hr ago
3
IMD2 hrs ago
4
Odia NewsJun 20
5
top 10 news todayJun 20