ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ଦେଶକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ; ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜଭୁତ କରିବେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସିର ଦେଶ ଭୂଟାନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାର ରାଜା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଭାରତ-ଭୂଟାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ଏହି ଗସ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏ ନେଇ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ରହିଥିବା ଏହି ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ‘ଗ୍ରସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍’ ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଭୂଟାନ ରହିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ରହିଛି। ଏପରିକି ଏକହା କାର୍ବନ ନେଗେଟିଭ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି।
ଆଜି ଭୂଟାନ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଭୂଟାନର ଚତୁର୍ଥ ରାଜାଙ୍କ ୭୦ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେରିଙ୍ଗ୍ ତୋଗବୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ସହାୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନତ୍ସୁଙ୍ଗଚୁ-୨କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ।
ରଣନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଭୂଟାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରେ।