Pm Modi: 'ଜୋ ଖେଲେଗା ଓ୍ବ ଖିଲେଗା'

Pm Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ୨୦୨୬ ର ବିଜେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ, 'ଜୋ ଖେଲେଗା ଓ୍ବ ଖିଲେଗା'।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି,"ରାଷ୍ଟ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ୨୦୨୬ ର ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦକ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ,ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଏକ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ଖେଳ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗ୍ଲାସଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ୨୦୨୬ ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ଏହି ନାୟକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ବକ୍ସର ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ସମେତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏହି ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ୧୩ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୧୭ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ନଅ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସମେତ ୩୯ ପଦକ ଜିତିଛି।
ଭିଡିଓରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ବକ୍ସର ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କରିଛୁ। ମହାଶୟ,ସେ ବହୁତ ବିନମ୍ର। ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ତା’ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ,"ଯେଉଁ ଖେଳେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ସବୁବେଳେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କର।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି "ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ" ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି
ଏହି ଥର ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତ ୧୩ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମେତ ୩୯ ପଦକ ଜିତିଛି। ଭାରତ ୧୭ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୮ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୯୦ ପଦକ ସହିତ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଭାରତ ୭ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ୩ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସହିତ ମୋଟ ୧୦ ପଦକ ଜିତିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବକ୍ସରମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି।