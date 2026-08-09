Add Zee Business As A Preferred Source
App

Pm Modi: 'ଜୋ ଖେଲେଗା ଓ୍ବ ଖିଲେଗା'

Pm Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ୨୦୨୬ ର ବିଜେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ, 'ଜୋ ଖେଲେଗା ଓ୍ବ ଖିଲେଗା'

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 09, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:01 PM IST
Pm Modi: 'ଜୋ ଖେଲେଗା ଓ୍ବ ଖିଲେଗା'

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pm Modi: 'ଜୋ ଖେଲେଗା ଓ୍ବ ଖିଲେଗା'
2
3
4
5