Srinivasan Passes Away: ପି.ଟି. ଉଷାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ପରଲୋକ: ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ (IOA) ସଭାପତି ପି.ଟି. ଉଷାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭି. ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୬୭ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା।
ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା
ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଶ୍ରୀନିବାସନ ନିଜ ବାସଭବନରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗ ପରିବାର ତଥା ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ଉଷାଙ୍କ ସଫଳତାର ସାରଥି ଥିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସନ
ପି.ଟି. ଉଷାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଶ୍ରୀନିବାସନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ଶକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (CISF) ର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ (DSP) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଶ୍ରୀନିବାସନ, ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଉଷାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେ ଉଷାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନାମରେ ଏକ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା
ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପି.ଟି. ଉଷାଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ଏହି ଘଡ଼ିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି।