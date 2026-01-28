PM Modi: ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାବୁକ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; କହିଲେ କାହିଁକି ମନେ ରହିବେ?

PM Modi Remembers Ajit Pawar: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ଅଜିତ ପାୱାର ଜଣେ ଜନନେତା ଥିଲେ। ମାଟି ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଅତି ନିବିଡ଼। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହୁଥିଲେ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମୋଦୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Baramati crash landing | PM Narendra Modi condoles the demise of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar.
"Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect..His untimely demise is very shocking and saddening. Condolences to his family and… pic.twitter.com/ykRJyYHsZv
— ANI (@ANI) January 28, 2026
ବାରାମତୀରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଅଜିତ ପାୱାର ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାରାମତୀ ଯାଉଥିଲେ। ସକାଳ ୮ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ବିମାନଟି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବା ବେଳେ ୮ଟା ୪୫ରେ ଏହା ରାଡାରରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୫୦ ମିନିଟରେ ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସମସ୍ୟା (Poor Visibility) ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
୬ ଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ
ଅଜିତ ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିର ଏକ ଅମଳିନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ସେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୬ ଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା (ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ) ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅ ପାର୍ଥ ଓ ଜୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି।