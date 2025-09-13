PM Modi Manipur Visit: ହିଂସାର ୨ ବର୍ଷ ପରେ ମଣିପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କଂଗ୍ରେସ କହିଲେ 'ନାଟକ'

PM Modi Manipur Visit: ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଣିପୁରରେ ଜାତିଗତ ହିଂସା ଦେଖାଦେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାକାର ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହିଂସାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା।
PM Modi Manipur Visit: ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଣିପୁରରେ ଜାତିଗତ ହିଂସା ଦେଖାଦେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକାର ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହିଂସାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ୨୦୨୩ ମେ' ମାସରେ ମୈତେଇ ଏବଂ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ୬୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସଡ଼କ ପଥରେ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୧୪ଟି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୭,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ, ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ ମଣିପୁରରେ ୩ ମଇ ୨୦୨୩ରେ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ଏକ ରାଲି ସମୟରେ ହିଂସା ଘଟିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୬୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିଂସା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ବୀରେନ ସିଂହ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଇମ୍ଫାଲ ଉପତ୍ୟକାରେ ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ।
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଏକ ପ୍ରହସନ ବୋଲି କହିଛି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ମଣିପୁର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜଳୁଛି, ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏକ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ।"
ଜୟରାମ ରମେଶ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକେ ୨୯ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ରହିବେ। ଏହା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନାଟକ।"