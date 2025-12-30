Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3058896
Zee OdishaOdisha TrendingPM Modis Concern: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

PM Modis Concern: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆବାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଖବରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଥିବା କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଶତ୍ରୁତା ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ସବୁଠୁ ଉପଯୋଗୀ ମାର୍ଗ। ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:56 PM IST

Trending Photos

PM Modis Concern: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆବାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଖବରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଥିବା କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଶତ୍ରୁତା ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ସବୁଠୁ ଉପଯୋଗୀ ମାର୍ଗ। ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବିରତ ରହିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି: ‘‘ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆବାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଖବରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଥିବା କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଶତ୍ରୁତା ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ସବୁଠୁ ଉପଯୋଗୀ ମାର୍ଗ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବିରତ ରହିବା ଲାଗି ଆମର ଅନୁରୋଧ।’’

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PM Modi
PM Modis Concern: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍
10 IPS got promoted
r: ୧୦ ଆଇପିଏସ୍‍ଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି: ୪ ଜଣଙ୍କ ପାହ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ
CBSE Board Exam 2026
ଦଶମ-ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳାଇଲା CBSE ବୋର୍ଡ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସମୟସୂଚୀ
Odia boy attacked
ତାମିଲନାଡୁରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନୁଷିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha news
Odisha News:ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ନୂଆବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ