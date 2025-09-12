PM Modi Manipur Visit: ମଣିପୁର ହିଂସାର ୨ ବର୍ଷ ପରେ ଏଠାକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

PM Modi Manipur Visit: ମଣିପୁରରେ ଜାତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସେ ପ୍ରଥମେ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଯିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଇମ୍ଫାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ଇମ୍ଫାଲରେ ୧୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିବେ।
PM Modi Manipur Visit: ମଣିପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଜାତିଗତ ହିଂସାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମଣିପୁର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଜୋରାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୦ ସମୟରେ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ଫାଲ ଯିବେ ଏବଂ ୧୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ କୁକିମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ଫାଲରେ ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କୁକି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରର ଶାନ୍ତି ଭୂମିରୁ ୭,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ମୈତେଇ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇମ୍ଫାଲରେ ୧,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। କୁକି ଏବଂ ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ନକରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ ମଇ ପରଠାରୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ୨୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମଣିପୁର ସରକାର ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରର ଶାନ୍ତି ଭୂମି ଏବଂ ଶନିବାର ଇମ୍ଫାଲର କାଙ୍ଗଲା ଦୁର୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରି ଏକ ବିରାଟ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲରେ ଏପରି ଆହୁରି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ବୀରେନ ସିଂହ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ମଣିପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଅଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରି ଶାନ୍ତି ଭୂମିରେ ଆୟୋଜିତ "ଭିଭିଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ"ରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ "ଚାବି, କଲମ, ପାଣି ବୋତଲ, ବ୍ୟାଗ, ରୁମାଲ, ଛତା, ଲାଇଟର, ମ୍ୟାଚ୍ ବାକ୍ସ, କପଡା ଖଣ୍ଡ, କୌଣସି ଧାରୁଆ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳି" ନ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୧୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଥଳକୁ ନ ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଣିପୁର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏୟାର ଗନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ଫାଲ ଏବଂ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।