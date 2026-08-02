'ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Nasha Mukt Bharat: ‘ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ନିଶା କାରବାର ଓ ନିଶା ସେବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଯୁବବର୍ଗ ସମାଜର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରଧର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ । ନିଶା ବାପାମାଆଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଛାରଖାର କରିଦିଏ ଏବଂ ନିଶା ମା' କୋଳ ଖାଲି କରିଦିଏ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ । ନିଶା ଦ୍ବାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି । ଡ୍ରଗ୍ସ ଦ୍ବାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ବୁଝିବା ଦରକାର । ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନିଶାର ଜାଲ ବିଛାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ନିଶାର ଭୟାବହତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି, ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ । ନିଶା ଯୁବ ସଂକଳ୍ପକୁ ମାରିଦିଏ, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 'ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ଅବସରରେ ୨୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବକଯୁବତୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ବକର୍ମା । ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଏବେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ନିଶା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ନିଶା କାରବାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉନି । ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ୧୦୦ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିବ । ଜାତୀୟସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଚାଲିବ । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଫିଟ୍ ରଖିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ବ । 'ନିଶାକୁ ନା' ଜୀବନ ପ୍ରଗତିକୁ ହଁ' ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।