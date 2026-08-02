Add Zee Business As A Preferred Source
App

'ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ । ନିଶା ବାପାମାଆଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଛାରଖାର କରିଦିଏ ଏବଂ ନିଶା ମା' କୋଳ ଖାଲି କରିଦିଏ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 02, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:35 PM IST
'ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Image Credit: ନିଶାର ଭୟାବହତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି, ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ । ନିଶା ଯୁବ ସଂକଳ୍ପକୁ ମାରିଦିଏ, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Flood: ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୪ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୮ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
2
3
4
5