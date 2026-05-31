PM Modi Mann Ki Baat: ଓଡ଼ିଶାର ବେଲ ପଣାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

PM Modi Mann Ki Baat: ଆଜି ମଇ ୩୧ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 'ମନ କି ବାତ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୩୪ ତମ ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅଣଦେଖା ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗରମ ମୁକାବିଲା କରିବାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ମିଳିପାରିବ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କିଛି ଘରେ, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଟାଯାଏ । ଯାହା ସ୍ୱଦେଶୀ ପାନୀୟ ପାଇଁ ଋତୁର ଆରମ୍ଭ।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପାନୀୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବିଧତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 'ଆମ୍ୱ ପଣା' ପାଇବେ। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ, 'ଲସି'ର ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ, 'ଛାଚ୍' ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ। ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ, ଛତୁଆ ପାନୀୟ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କୋଙ୍କଣ ଏବଂ ଗୋଆର କୋକୁମ୍ ଶରବତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପନକମ୍ ଏବଂ ସମ୍ଭରମ୍, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବେଳା ପଣା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପାନୀୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ବିବିଧ ଅଞ୍ଚଳର ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଦେଶକୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ, ପାରମ୍ପରିକ ପାନୀୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
‘ମନ କି ବାତ’ର ୧୩୪ତମ ସଂସ୍କରଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ ଜାତୀୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶ ସାରାରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଖେଳାଳି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ, ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚାରୋଟି ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଗୁରବିନ୍ଦରବୀର ସିଂହ, ବିଶାଲ ଟିକେ, ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର, ଦେବ ମୀନା ଏବଂ କୁଲଦୀପ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ବିଶେଷ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତାହା ହେଉଛି ୧୦୦ ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ତିନି ଥର ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଦୁଇ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରବିନ୍ଦରବୀର ସିଂହ ଏବଂ ଅନିମେଶ କୁଜୁର।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନ ସହିତ ଆମ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆଲୋଚନାର ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଭାରତରେ ଏପରି କୌଣସି ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ଗର୍ବ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କୋଙ୍କଣ ଅଞ୍ଚଳର ହାପୁସ୍ (ଆଲଫୋନ୍ସୋ), ଗୁଜରାଟର କେଶର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଦଶେରୀ, ଏବଂ ମୋ ନିଜ ସହର କାଶୀର ଲଙ୍ଗଡା ଅଛି। ବିହାରର ଜରଦା, ଚୌସା ଏବଂ ମାଲଦା ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ସହିତ ସ୍ମୃତି ଜଡିତ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ, ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକର ରୂପ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମ୍ବରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବେ ଗାଁରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିକଟରେ ମୋତେ ୟୁରୋପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଅନେକ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଏକ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘଟିଲା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବରେ ଭରିଦେଲା। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ, ଚୋଳ ଯୁଗର ପ୍ରାଚୀନ ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ନିରନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା ପାଉଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଗ୍ରହରେ ୨୧ଟି ବଡ଼ ଏବଂ ୩ଟି ଛୋଟ ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟ ରହିଛି।"
