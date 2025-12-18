ଶାନ୍ତି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ପରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଆମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଆମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ AIକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଜ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ ଶାନ୍ତି ବିଲ୍ । ଏହା ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ-ଶକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଭାରତରେ ନିବେଶ, ନବସୃଜନ ଓ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ବୋଲି ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
