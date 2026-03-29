Zee OdishaOdisha TrendingLDF ଏବଂ UDFକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

LDF ଏବଂ UDFକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

Keralam Assembly Election 2026: ୯ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, କେରଳମ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କେରଳମର ପାଲକ୍କଡରେ ଏକ ସାଧାରଣ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:59 PM IST

LDF ଏବଂ UDFକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

PM Modi Palakkad Rally 2026: ୨୦୨୬ କେରଳମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୯ ଏପ୍ରିଲରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମତଦାନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କେରଳମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ କେରଳର ପାଲକ୍କଡରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପାରମ୍ପରିକ କେରଳୀ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ "କେରଳମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ" ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏଥର, କେରଳମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଶ ଅଛି; କେରଳମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। NDAର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା, ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, କେରଳମର ମନୋଭାବ ଏବେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେରଳମର ଯୁବପିଢ଼ି ବିଜେପି - NDA ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି..."

ଜନସାଧାରଣ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ LDF ଏବଂ UDFକୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ଦଳକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ, ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତି କେବଳ ଭୋଟ-ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଦଶନ୍ଧି ଧରି, କେରଳମ ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜନୀତିର ଦୁଇଟି ମୁଖା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ LDF ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ UDF; ଗୋଟିଏ ପଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଅନ୍ୟଟି ଆହୁରି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ; ଗୋଟିଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ, ଅନ୍ୟଟି ଆହୁରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ। LDF ଏବଂ UDF ର ସମସ୍ତ ନୀତି କେବଳ ଭୋଟ-ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ରହିଛି; ସେମାନଙ୍କର କେରଳମର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗଠିତ ବିଜେପି-ଏନଡିଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଆଣିବ ଏବଂ ଏକ 'ବିକଶିତ କେରଳମ' ନିର୍ମାଣ କରିବ - ଏହା ମୋଦୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି।" "ଉଭୟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ଭୟ କରନ୍ତି" ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।

LDF ଏବଂ UDFକୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ଭୟ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିଜେପି କେରଳରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଭୟ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଘୋଟାଲା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଦଶନ୍ଧି ଧରି, LDF ଏବଂ UDF ଏଠାରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ଗଠିତ ସରକାର କେବେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଥ୍ୟା ବୟାନ ଦିଅନ୍ତି... ସେମାନେ ଭୟଭୀତ କାରଣ ଯଦି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ।"

Soubhagya Ranjan Mishra

