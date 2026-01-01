Mid-Day Meal: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୟୁପି ସ୍କୁଲ୍ ରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମିଡ୍-ଡେ ମିଲ୍ ( ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ) ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଛି।
Mid-Day Meal: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୟୁପି ସ୍କୁଲ୍ ରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମିଡ୍-ଡେ ମିଲ୍ ( ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ) ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମିଡ୍-ଡେ ମିଲ୍ ପାଇଁ ମୁଣ୍ତପିଛା ଦର ୧୦.୯୪ ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ୧୦.୭୪ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଭାତ, ପରିବା ତରକାରୀ ପାଇଁ ୧୪.୫୩ ପଇସା ,ଭାତ ସୋୟାବିନ୍ ପାଇଁ ୧୫.୦୮, ଭାତ ଓ ଅଣ୍ତା ପାଇଁ ୧୪.୫୮ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ମୁଣ୍ତ ପିଛା ହାରାହାରି ଦର ୧୪.୭୪ ପଇସା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
