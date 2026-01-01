Advertisement
Odisha TrendingMid-Day Meal: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି,ବଢିଲା ମିଡ୍ ଡେମିଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ

Mid-Day Meal: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି,ବଢିଲା ମିଡ୍ ଡେ'ମିଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ

Mid-Day Meal: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୟୁପି  ସ୍କୁଲ୍ ରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀପିଲାଙ୍କୁ  ଦିଆଯାଉଥିବା ମିଡ୍-ଡେ ମିଲ୍  ( ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ) ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:42 AM IST

Mid-Day Meal: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୟୁପି  ସ୍କୁଲ୍ ରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀପିଲାଙ୍କୁ  ଦିଆଯାଉଥିବା ମିଡ୍-ଡେ ମିଲ୍  ( ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ) ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମିଡ୍-ଡେ ମିଲ୍ ପାଇଁ ମୁଣ୍ତପିଛା ଦର ୧୦.୯୪ ପଇସା ଥିବା ବେଳେ  ଏବେ ଏହା ୧୦.୭୪ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା  ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ  ଓ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଭାତ, ପରିବା ତରକାରୀ ପାଇଁ  ୧୪.୫୩ ପଇସା ,ଭାତ ସୋୟାବିନ୍ ପାଇଁ ୧୫.୦୮, ଭାତ ଓ ଅଣ୍ତା ପାଇଁ ୧୪.୫୮ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।  ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ମୁଣ୍ତ ପିଛା ହାରାହାରି ଦର ୧୪.୭୪ ପଇସା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।  

Narmada Behera

