PMO Name Changed: ରାଜଭବନ ହୋଇଗଲା ଲୋକଭବନ, ଏବେ PMO କୁ କୁହାଯିବ ସେବା ତୀର୍ଥ, କ’ଣ ଦେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା?

PMO Name Changed: ମୋଦୀ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO)ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ନାମ "ସେବା ତୀର୍ଥ" ରଖାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଭବନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ରାଜଭବନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଲୋକ ଭବନ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ "ସେବା ତୀର୍ଥ" ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନାମ ପଛରେ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ: ସେବାର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ନାମଟି ନିଜେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି କୋଠା ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନସେବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ହେବ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜଭବନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସରକାର କ’ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସରଳ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି: କ୍ଷମତା ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସୁବିଧା ପାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେବାର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଧାରଣା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଶାସକଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା, କ୍ଷମତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ମସଗୁଲ ହେବା ନୁହେଁ।
ପୂର୍ବରୁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରାଜପଥ, ଯାହାକୁ "କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ" ଭାବରେ ପୁନଃନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, "ରାଜପଥ" ଶବ୍ଦଟି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ, ଯେତେବେଳେ "କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ" ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ କ୍ଷମତା ଏକ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜନସେବାର ଏକ ପଥ।
୨୦୧୬ ମସିହାରେ ରେସକୋର୍ସ ରୋଡର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରେସକୋର୍ସ ଅଭିଜିତ ଅବସର ବିରାମ ଏବଂ ଘୋଡା ଦୌଡ଼ର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ବିଳାସର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣର କେନ୍ଦ୍ର।