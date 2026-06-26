PNG Expansion: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରେ ହେବ PNG ସଂଯୋଗ

PNG Expansion: ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡିକରେ ଆଉ ଦେଖାଦେବନି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସେଠାରେ ପାଇପ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (ପିଏନଜି) ସଂଯୋଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଭାଗର କମିଶନର-କମ-ସଚିବଙ୍କ (Commissioner-cum-Secretary)ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ଏକ ଚିଠିରେ, ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ ବାଲେଶ୍ବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଜୟପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଏଲପିଜି ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଷ୍ଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜାରି ରହିବ।
ବିଭାଗ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ସେଠାରେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ପିଏନଜି ସଂଯୋଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ହଷ୍ଟେଲ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବାଧା ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲା। ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।