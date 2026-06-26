Add Zee Business As A Preferred Source
App

PNG Expansion: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରେ ହେବ PNG ସଂଯୋଗ

PNG Expansion: ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡିକରେ ଆଉ ଦେଖାଦେବନି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସେଠାରେ ପାଇପ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (ପିଏନଜି) ସଂଯୋଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 26, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:54 PM IST
PNG Expansion: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରେ ହେବ PNG ସଂଯୋଗ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୭ ଜୀବନ
road accident32 min ago
2
LPG news1 hr ago
3
Ketan Agarwal Murder Case2 hrs ago
4
TamilNadu Tragedy3 hrs ago
5
petrol diesel price today3:15 AM IST