ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ POCSO ମାମଲା, SC/ST ଆକ୍ଟର ଧାରା ଯୋଡ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ CJP ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ନିଶୁ ଆଜାଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ନୂଆ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (POCSO) ଅଧୀନରେ ଧାରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା FIRରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ ଆଇନ (SC/ST Act)ର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି।
ନିଶୁ ଆଜାଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରା ୩୦୭ ଏବଂ SC/ST Actର ଧାରା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଧମକ ନେଇ ମଧ୍ୟ FIR
ନିଶୁ ଆଜାଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅନଲାଇନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଯୋଗୁଁ ସେ ମାନସିକ ଚାପରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଧମକ ଓ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରଦ୍ୱାଜ
ଅନ୍ୟପଟେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ନିଶୁ ଆଜାଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ମତରେ, କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଭାଇରାଲ ପଡକାଷ୍ଟ କ୍ଲିପକୁ ‘ଫେକ୍’ କହିଲେ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ପଡକାଷ୍ଟ କ୍ଲିପକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ବିରୋଧୀ ନେତା ସେୟାର କରୁଥିବା କ୍ଲିପ୍ଟି ଫେକ୍ ଅଟେ। କପିଲ ମିଶ୍ର ଓ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।
କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ବିବାଦ?
ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ନିଶୁ ଆଜାଦଙ୍କ ପିତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ଓ ମାରପିଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମାମଲାଟି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ନିଶୁ ଆଜାଦଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଥାନା ଘେରାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।