Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ POCSO ମାମଲା, SCST ଆକ୍ଟର ଧାରା ଯୋଡ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ POCSO ମାମଲା, SC/ST ଆକ୍ଟର ଧାରା ଯୋଡ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ

ନିଶୁ ଆଜାଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରା ୩୦୭ ଏବଂ SC/ST Actର ଧାରା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

Reported ByPriyambada Rana
Published: Sep 05, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:51 AM IST
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ POCSO ମାମଲା, SC/ST ଆକ୍ଟର ଧାରା ଯୋଡ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ ୨୫ ଆହତ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5