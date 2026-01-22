Traffic Advisory: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା

ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ଏବଂ ୨୩ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ରହିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଲାଗି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବା ସହ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପିଏମଜି ଛକରେ ଆଜିଠାରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ବେଲୁନ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି, ଜାନୁଆରୀ ୨୪ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ପରେଡ୍ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ ସମସ୍ତ ଗଳି ଏବଂ ଉପଗଳିରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପଦଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ।
୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି।