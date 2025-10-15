Trending Photos
ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁଥିବା ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ଏଜେନ୍ସୀର ମୁଖ୍ୟ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଦିପ୍ତୀମୟୀ ସାହୁ। ଏମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଲିକାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ୩ ଜଣ ଖାସ୍ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଜାମି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ମୁନା ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାରଣା, ସୁକାନ୍ତ ମହାରଣା ଓରଫ ରିଙ୍କୁ।
ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ ଲୁକ୍ ଆଉଟ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ଆଉ ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଓ ମୁନା ନେପାଳ ଦେଇ ବିଦେଶ ପଳାଇଥିବା ନେଇ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରତ ହେଉଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୫ ଓ ୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫିକ୍ସିଂ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ନାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିବା ୧୧୪ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ୩ ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଲୁକ୍ ଆଉଟ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳି ନାହିଁ।