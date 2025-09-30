Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଓ ୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପୁଣିଥରେ କେବେ ହେବ ତାହା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହେବାର କାରଣକୁ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆଲଷାଚନା ହେଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଗୁଆ ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାକେଟ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏ ରାକେଟର ସୁରାକ୍ ଗତକାଲି ପୁଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୁଲିସ ଏ ମାମଲାରେ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ଏ ବାବଦରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ।
ବୋର୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପୂର୍ବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୪ ର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ପତ୍ର ୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା।