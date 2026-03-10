Odisha News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନୀତି ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ

Odisha News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ଚିନ୍ତା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନୀତି ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ ।
Odisha News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ଚିନ୍ତା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନୀତି ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନୂଆକରି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି। ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଦା ବେଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସେବକ ମାନେ ନ ଆସିବାରୁ ପାଳିଆ ସେବକ ଅପେକ୍ଷା କରିବା,ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବିବାଦ ହେବାରୁ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବା ନେଇ ୪ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ୱ ହେବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ।
ତେଣୁ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ରୋକିବାକୁ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ।ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ନୀତି ପ୍ରସାକାକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ନୀତି ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଅନ୍ୟ ପାଳିଆ ସେବକ ମାନେ ଯୋଗଦେବେ ।